Зрадники в погонах: у Луганській області розпочато провадження проти 11 поліцейських

Зрадники в погонах: у Луганській області розпочато провадження проти 11 поліцейських

Серед них - виконувач обов’язків начальника одного з районних відділів поліції.

У Луганській області розпочато кримінальне провадження проти 11 діючих поліцейських.

Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України).

Як повідомляється, встановлено, що одинадцять діючих працівників поліції Луганщини в умовах воєнного стану зрадили державі та перейшли на бік Російської Федерації.

"Серед них виконуючий обов’язки начальника одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ", - йдеться у заяві Офісу генпрокурора.

Раніше повідомлялося про відкриття провадження проти депутата Генічеської міської ради, який через мережу Facebook схиляв мешканців Херсонської області до покори та сприяння військам РФ.