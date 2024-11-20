Зрадників України можуть позбавляти державних нагород: в Раді ухвалили законопроєкт

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11410, що дозволяє позбавляти зрадників державних нагород. Законопроєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським у липні цього року, підтримали 28 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з новими змінами, особи, засуджені за тяжкі злочини проти національної безпеки, миру чи міжнародного правопорядку, можуть бути позбавлені державних нагород за обвинувальним вироком суду. Окрім цього, позбавлення може відбуватись за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), що вводиться в дію указом президента.

Також законопроєкт передбачає, що популяризація дій держави-агресора може стати підставою для позбавлення нагород. Особи, що втратили державні нагороди, позбавляються прав і пільг, передбачених для нагороджених, і зобов'язані повернути нагороди протягом 30 днів.

Нагадаємо, ВР надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті.

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