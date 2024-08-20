Зрадників України позбавлять державних нагород: Рада ухвалила законопроєкт

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України зробила важливий крок у боротьбі з державною зрадою і ухвалила у першому читанні законопроєкт №11410. Він передбачає позбавлення державних нагород осіб, які вчинили злочини проти держави.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт підтримала переважна більшість присутніх парламентарів - 341 голос було віддано "за".

"Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК – позбавлення держнагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ініціював позбавлення державних нагород людей, які популяризують країну-терористку Росію.

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