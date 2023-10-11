Зрадників, які коригували вогонь по селі Гроза на Харківщині, знайшли: хто вони

СБУ викрила зрадників, які навели російський "Іскандер" на село Гроза у Харківській області.

Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня, коли загинуло 55 людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

За це вони отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби".

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Перед звільненням регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Вони дізнавалися інформацію під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері. Зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. Вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їхні знайомі з села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію.

Листування зрадників / Фото: СБУ

Листування зрадників / Фото: СБУ

Листування зрадників / Фото: СБУ

Коли старший з братів Володимир Мамон дізнався точну адресу та час проведення мирного заходу, він передав ці дані російським окупантам. Невдовзі вони завдали прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М". Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 55 мирних жителів, серед них – дитина.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині

Російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати його вдома.

Внаслідок удару загинула зокрема 8-річна дитина. РФ однією ракетою вбила понад половину жителів села Гроза, всі вони – цивільні.

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