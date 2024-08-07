Зрадників, які воювали на боці РФ, судитимуть у Львові: що про них відомо

Перед судом у Львові постануть уродженці АР Крим, Донецької та Луганської областей, які добровільно мобілізувались до лав терористичних організацій РФ і воювали проти України.

У Львові судитимуть шістьох ворожих бойовиків, зокрема заступника начальника штабу "ДНР". Йдеться про уродженців АР Крим, Донецької та Луганської областей, які добровільно мобілізувались до лав терористичних організацій і воювали проти України.

Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, троє з них служили на посадах стрільців та гранатометника в терористичних підрозділах окупанта. Спільно з росіянами вони воювали проти Сил оборони України на північно-східному фронті. Однак, під час бойових дій в Харківській та Донецькій областях українські захисники взяли їх у полон.

Ще двоє донеччан перебувають на посадах заступника начальника штабу та заступника командира 129-го полку РФ, де віддавали злочинні накази щодо обстрілу позицій українських захисників.

Також судитимуть бойовика, родом з Криму, який тривалий час проживав на Львівщині. Однак, з ідеологічних переконань 2016 року перебрався до окупованої Горлівки та вступив на службу до 3-ї окремої мотострілецької бригади "ДНР". На посаді зловмисник забезпечує керування бойовою машиною під час виконання завдань окупантів на лінії зіткнення.

Оскільки останні троє фігурантів перебувають на тимчасово окупованих територіях України, то тривають заходи для притягнення їх до відповідальності за вчинені злочини.

За матеріалами Служби усіх зловмисників судитимуть (у відповідності до вчинених злочинів) згідно з Кримінальним кодексом України за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, у Вінниці затримали зловмисника, який прибув із сусідньої країни і мав завдання підпалювати службові автомобілі Збройних сил України. Він шукав транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, а тепер проходять технічне обслуговування у Вінниці.

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