Зрадник у космічній сфері: СБУ затримала агента ФСБ, завербованого через дружину

СБУ затримала агента ФСБ

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15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який шпигував на користь ворога у Державному космічному агентстві України (ДКАУ).

Про це пише СБУ.

Контррозвідники та слідчі СБУ затримали зрадника навесні цього року прямо під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

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За даними слідства, посадовця ДКАУ російська спецслужба дистанційно завербувала у 2024 році. Для цього ФСБ використала його дружину, яка проживає в Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Ворога особливо цікавила секретна інформація, до якої мав доступ агент. Зокрема, йшлося про дані щодо супутникових знімків, розташування стратегічних підприємств, а також відомості про дислокацію заводів, які виробляють системи навігації та високоточне озброєння для оборони України. Зрадник також мав передати окупантам актуальні локації військових складів.

Слідство встановило, що фігурант погодився співпрацювати з ФСБ за грошову винагороду. Крім того, він планував виїхати до Росії після виходу на пенсію влітку 2025 року. Під час обшуків у агента вилучили телефон, що містив беззаперечні докази його роботи на ворога.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Розслідування проводилось за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Сумщині агента ФСБ — колишнього військовослужбовця, підполковника запасу Сил оборони, який після звільнення зі служби у 2023 році погодився на співпрацю з російською розвідкою.