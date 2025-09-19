Зрадник України керує наступом РФ на Куп'янськ: військовий експерт оцінив можливості командира

Куп'янськ / © Getty Images

Військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував інформацію про те, що наступом РФ на Купʼянськ командує український зрадник Сергій Стороженко. Зокрема, свого часу вони разом служили у Криму.

Про це «УНІАН» розповів військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, Стороженко — уродженець Харківської області. Примітним є той факт, що сьогодні у Сумах живе одна з його рідних сестер. Цинізм на цьому моменті вже зашкалює, адже свого часу Стороженко віддавав накази щодо завдання ракетних ударів по Сумах.

«Тобто фактично ми маємо факт державної зради. Не варто недооцінювати його організаційні та фахові якості. Він був непоганим командиром. Він має досвід управління оперативного рівня, знає непогано місцевість. Я думаю, що він має чимало ресурсів для організації наступальних дій», — розповів Селезньов.

Раніше йшлося про те, що війська РФ ведуть штурмують Куп’янськ. Зокрема, вони використовують тактику підземних газогонів під річкою Оскіл. Керівництво цією операцією здійснює колишній офіцер ЗСУ Сергій Стороженко — зрадник України, який 2014 року перейшов на бік Росії.

У розслідуванні BBC News Україна, головну роль у наступі РФ на Куп’янськ відіграє 6-та армія. Нею командує генерал-лейтенант Сергій Стороженко. Саме він звітує про перебіг штурму Куп’янська, після чого інформація надходить до Генштабу Збройних сил РФ на ім’я начальника Валерія Герасимова.

«Я думаю, 2014-го йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися… Думаю, його банально корумпували. Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію, але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто — він не пройшов», — висловився раніше Селезньов.