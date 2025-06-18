Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено / © ГУР Міноборони

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Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Саме 18 червня колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая застрелили.

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Добровільно пішов на співпрацю з ворогом: що відомо про зрадника Грицая

Михайло Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії «Соціалістична Україна». Після окупації міста 2022 року він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Тоді Грицай отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено в тимчасово окупованому Бердянську / © ГУР Міноборони

«Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах „московитів“, — йдеться у повідомленні ГУР.

Також відомо, що Грицай ричетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

«Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада)», — додали в ГУР.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання на Черкащині так званого ідейного «крота» Росії, який наводив ракети на свою військову частину і відмовився від «винагороди», що пропонували росіяни.

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