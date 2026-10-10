Зради перед весіллям і під час вагітності: Скальницька приголомшила новим зізнанням про ексчоловіка

Настя Скальницька / © скриншот з відео

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Українська блогерка Настя Скальницька поділилася новими подробицями гучного розлучення. Вона розповіла про численні зради й обман з боку колишнього чоловіка Богдана, а також заперечила причетність до його фінансових схем.

Про це інфлюенсерка повідомила у своєму відеозверненні на платформі YouTube.

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Зради за кілька днів до весілля та під час вагітності

За словами Скальницької, перед записом відео вона дізналася нові подробиці від знайомого. Виявилося, що лише за три дні до весілля її наречений приїхав із дівчатами легкої поведінки та пропонував їм поїхати з ним.

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«Для мене це не вкладається в голові, просто в нашому житті всі знайомі чи оточуючі люди бачили, що він так до мене відноситься — „Настюшенька моя найкраща“. Я взагалі не думала, що він може мені зраджувати. І, звичайно, розумію зараз ще, підсвідомо обирала не чоловіка, а там, Джеймса Бонда з ідеальною зовнішністю, тому що думаю, так, він мені точно не буде зраджувати», — поділилася Анастасія.

Блогерка зазначила, що в їхній парі існувало два окремих кола спілкування: її друзі про невірність чоловіка не здогадувалися, тоді як його оточення знало про це постійно, проте мовчало. Скальницька також додала, що зради відбувалися під час її вагітності, що вона вважає особливим ризиком для власного здоров’я.

Здійснювати публічний пошук коханок блогерка не планує. Проте один із випадків перевірила особисто — сконтактувала з дівчиною, якій чоловік надсилав квіти, після чого той видалив листування.

Звинувачення у фінансових схемах та відповідь на гейт

Настя Скальницька відповіла на закиди підписників, що нібито знала про махінації чоловіка. Вона пояснила: від початку заробляла більше за нього, але вірила його словам про співволодіння бізнесом із пригону авто.

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Блогерка згадала, як після обшуку в їхньому будинку сказала чоловікові, що не житиме з людиною, яка має проблеми із законом. Водночас вона заперечила, що той мав якісь «офіси» чи масштабні схеми.

«Він обкрадав тільки мене. Можливо, ще когось він якось обманював, але найбільша злочинна діяльність і схема — це є я. Ніякий офіс і так далі. Одна велика схема — це була я. Я ніколи в житті не була задіяна в відмиванні коштів, чи якоюсь діяльністю пов’язано з цим», — підкреслила Скальницька.

На підтвердження своїх слів інфлюенсерка опублікувала аудіозапис розмови. Людина на записі з голосом, схожим на Богдана, визнає:

«Це не схеми ніякі, повірте. Просто кон**ний урод я, я це визнаю. Вбив просто відношення людини, яка справді до мене гарно відносилася. Я не шахрай, я просто довбо**б. Я зробив те, за що реально відповідатиму все життя. Те, що це схеми, ну вона щось придумала. Я там їжджу, щось допомагаю, розвантажую. Зрозуміло, що я наробив х**ні. Так само на „Фрезію“, я там на будівництво з Настіних грошей, я їх повернув їм, розумієте. Я давав гроші просто під іменем своїх. Це були Настіні гроші. Я її розумію», — сказав чоловік із голосом, схожим на Богданів, на оприлюдненому записі.

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Причини публічності та позиція щодо правоохоронних органів

Скальницька пояснила, що довго мовчала про розлучення, але люди сприйняли це як підтвердження чуток. Тому вона вирішила розказати все публічно. Після цього колишній звинуватив її в тому, що вона «знищила його як людину».

Водночас звертатися до правоохоронних органів з метою притягнення колишнього чоловіка до кримінальної відповідальності та позбавлення волі блогерка не планує.

«Чому я не посаджу його у в’язницю? Бо це батько моєї дитини. Нехай він із цим живе», — наголосила вона.

Скандал з розлученням Скальницьких — останні новини

Нагадаємо, розлучення пари супроводжувалося фінансовим скандалом, пов’язаним із компанією Анастасії Скальницької, де працював її колишній чоловік. За словами блогерки, після його роботи в компанії на балансі бізнесу залишилося лише 800 гривень.

Також ми писали, що одкровення Анастасії Скальницької про чоловіка спричинили бурхливу реакцію в Мережі. Її заяви розділили користувачів, а відкриті дані про доходи родини породили нову хвилю обговорень.

До слова, колишній чоловік української блогерки Анастасії Скальницької та співробітник поліції охорони Богдан Скальницький задекларував за 2025 рік усього 645 гривень зарплати і жодного майна.

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