Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зранку було лише дві спроби наступу окупантів: в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зранку було лише дві спроби наступу окупантів: в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію

Право на владу

Не вірте закидам, що Харків атакують.

За добу обстановка навколо України змінилася не суттєво. Противник деморалізований - вони не роблять активних наступальних дій. Зранку було лише дві спроби.

Про це повідомив на брифінгу 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Так, порядка 10-12 автомобілів намагалися пройти в глибину Харкова. Їх оточили і зараз на половину знищили. Не вірте закидам, що Харків атакують, що Харків впав. Харків'яни активно тримають оборону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

У Харкові тривають вуличні бої

У Харкові тривають вуличні бої
Наступна публікація