Зранку було лише дві спроби наступу окупантів: в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію

Зранку було лише дві спроби наступу окупантів: в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію

Не вірте закидам, що Харків атакують.

За добу обстановка навколо України змінилася не суттєво. Противник деморалізований - вони не роблять активних наступальних дій. Зранку було лише дві спроби.

Про це повідомив на брифінгу 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Так, порядка 10-12 автомобілів намагалися пройти в глибину Харкова. Їх оточили і зараз на половину знищили. Не вірте закидам, що Харків атакують, що Харків впав. Харків'яни активно тримають оборону.