Зранку чи увечері: коли найкраще займатися спортом

Зранку, вдень чи увечері: дослідники дізналися, коли найкраще займатися спортом. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Дослідники детально досліджували, коли найкраще займатися спортом. Хоча для циркадних ритмів найкращі ранкові вправи, фізична активність після обіду більш ефективна. Взагалі, вчені наголошують, що спорт приносить чимало користі для людського організму, а тому варто займатися ним тоді, коли ви можете вписати тренування у свій розклад.

Чи варто займатися спортом рано вранці

Часто для тих, хто лише починає свої тренування, найстрашнішою є ранкова зарядка. Не дуже хочеться змінювати тепле ліжко на фізичну активність. Але у ранкової зарядки є свої важливі переваги. Насамперед, вона допомагає вивільнити ендорфіни та підвищити настрій відразу після навантаження. Ендорфіни разом з іншими речовинами також покращують пильність і концентрацію, збільшують рівень енергії. А це може зробити вас більш продуктивним на роботі.

Для "сов" ранкова зарядка і фізичні тренування можуть стати справжнім випробуванням. Проте, дослідники наголошують, якщо ви зможете пересилити себе, то це в майбутньому допоможе покращити свої циркадні ритми, справитися з безсонням і втомою.

Вдень людина стає сильнішою і витривалішою

На жаль, ті, хто любить займатися спортом вранці, можуть не отримати найкращого результату. Фізичній активності у ранкові часи перешкоджають менші запаси енергії після сну, жорсткі м'язи, нижча температура тіла. Тому, якщо ви хочете не просто займатися спортом, а й ще досягати певних результатів, краще робити це після обіду.

За словами Шона Арента, очільника кафедри фізичних вправ Університету Південної Кароліни, найкраще для "вибухової" атлетики займатися у період між 13:00 та 18:00.

Наприклад, в одному дослідженні молодим чоловікам сказали їздити на велосипеді до знесилення з певною складністю. Ті, хто робив це вдень, змогли протриматися на 20% довше за тих, хто займався активністю вранці. Також за результатами дослідження було зрозуміло, що сила м'язів та спринтерські здібності свого піку досягають саме в другій половині дня і перевищують дані вранці на 3-20%.

Також у другій половині дня можуть бути ефективнішими самі фізичні вправи. Було проведено невелике дослідження, що тривало 12 тижнів. Вчені зосередилися на чоловіках, які мають діабет або переддіабетичний стан. За результатами, тренування після обіду спричинило більший метаболічний ефект, що допомогло краще втратити лишні кілограми в порівнянні з ранковим спортом. Хоча переваги тут були незначними.

Чи можна займатися спортом пізно ввечері і вночі

Згідно з результатами різних досліджень, вечірні фізичні вправи не позначаються негативно на якості нічного сну. Однак тут варто звернути увагу на певний важливий момент. Якщо займатися інтенсивними тренуваннями менше ніж за годину до сну, то це може погіршити сам процес засипання. Саме тому експерти з фізичної активності рекомендують робити вправи не раніше ніж за 90 хвилин до часу, коли ви лягаєте в ліжко.

Головне — бути послідовними

Незалежно від того, коли ви будете тренуватися, дуже важливо робити це регулярно і послідовно.

Як написали в журналі PLoS ONE дослідники з Університету Юти після проведення експерименту: "Наприклад, марафонець демонструватиме найкращі результати, коли його/її тренування відбуватимуться в той самий час доби, що й марафон. Циркадна біологія може підкріпити це спостереження, включаючи добові коливання температури тіла, метаболізм, нервово-м’язову функцію та гормони".

Отже, коли найкраще займатися спортом? Якщо ви не збираєтеся найближчим часом йти спати, маєте вільну хвилину і ще не проводили сьогодні тренування, чому б не спробувати зараз?