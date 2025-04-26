Зранку Харків атакували БпЛА: є влучання в одному з районів міста

БпЛА атакував Харків

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У Харкові зранку, 26 квітня, пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«У Харкові було чутно вибух. Ще один вибух пролунав у місті. Харків під атакою ворожих БПЛА», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше Терехов додав, що один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину.

Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.

Профільні служби прямують на місце влучання.

Раніше повідомлялося, що у Камʼянському ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.