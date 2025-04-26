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Зранку Харків атакували БпЛА: є влучання в одному з районів міста
На місці влучання зафіксовано дим.
У Харкові зранку, 26 квітня, пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
«У Харкові було чутно вибух. Ще один вибух пролунав у місті. Харків під атакою ворожих БПЛА», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов додав, що один з ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова. На місці влучання зафіксовано дим.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину.
Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.
Профільні служби прямують на місце влучання.
Раніше повідомлялося, що у Камʼянському ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку.
Ми раніше інформували, що в ніч проти 26 квітня у Кропивницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.