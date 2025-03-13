Зранку на Дніпропетровщині та Запоріжжі пролунали вибухи

На світанку 13 березня в Запорізькій області та Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через загрозу БпЛА.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив про вибухи близько 5 ранку на тлі загрози ворожих безпілотників у Запорізькій області.

Згодом очільник ЗОВА додав, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, місцеві жителі повідомили про вибухи на Дніпропетровщині після оголошення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 13 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру.

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