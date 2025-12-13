ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
428
1 хв

Зранку на Одещині знову сталися вибухи: РФ б'є по області від ночі

Росіяни від ночі масовано завдають ударів як по Одесі, так і по області.

Олена Капнік
Дим.

Дим. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 13 грудня в Одеській області знову було чутно вибухи. Протягом ночі росіяни атакували Одесу і регіон ракетами і дронами.

Про це повідомили моніторингові канали і місцеві медіа.

«В Одеській області знову пролунали вибухи», — повідомило «Суспільне».

Перед вибухами Повітряні сили попереджали про фіксацію дронів. Зокрема, у напрямку Білгород-Дністровського.

За даними моніторингові каналів, нові групи безпілотників продовжують зʼявлятися в акваторії Чорного моря. Зазначається, що близько пів сотні дронів наразі у морі та над самою Одещиною.

Як повідомлялося, від протягом цієї ночі росіяни масовано атакували Одеську область ракетами і безпілотниками. Майже вся Одеса залишилася без електрики. Також у регіоні скасували низку потягів через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, минулої ночі, 12 грудня, росіяни потужно вгатили по Одесі. В Одеському районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Атака паралізувала обласний центр. Тисячі осель, а це 90 тис. абонентів, залишилися без світла. У місті почалися перебої з водою.

428
