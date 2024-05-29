Зранку на Сумщині було чути вибухи: що відомо про ракетну атаку

Інформації про потерпілих немає.
У середу, 29 травня, під час повітряної тривоги у Сумській області було чути звуки вибухів. У регіоні спрацювали сили ППО.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні вранці, 29 травня у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету", - йдеться у повідомленні.
Наразі наслідки атаки росіян уточнюються. За попередньою інформацією від ОВА, минулося без потерпілих.
На Сумщині повітряна тривога тривала від 07:00 до 07:21. ПС інформували про швидкісну повітряну ціль, а моніторинги - про вибухи у Конотопі.
Як повідомлялося, сьогодні зранку у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу запуску ракет.
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