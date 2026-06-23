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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3702
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Зранку обласний центр сколихнули вибухи: РФ атакувала місто - перші деталі (фото)

За даними влади, через атаку на місто щонайменше одна людина отримала травми.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Зранку у вівторок, 23 червня, окупаційна армія атакувала Запоріжжя. В обласному центрі стався «приліт».

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворожим ударом спричинено займання автомобілів на території приватної стоянки. Попередньо, є один постраждалий», — наголосив чиновник.

Атака на Запоріжжя зранку 23 червня. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя зранку 23 червня. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, посеред ночі Росія також атакувала Запоріжжя. У різних районах міста виникли пожежі та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, житловий будинок, станцію технічного обслуговування автомобілів та автозаправну станцію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3702
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