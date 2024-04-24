Зранку Одесу сколихнули потужні вибухи: перші деталі про ракетну атаку

Зранку 24 квітня під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетних дарів по Одесі. Напередодні росіяни залучали дрони-розвідники.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

"Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то буквально відразу була ворожа атака з використанням ракет. Який тип ракет, що було ціллю ворога і які наслідки? Подробиці про це будуть трохи пізніше. Місто було атаковане. Сподіваюся, що ми максимально витримали цей черговий удар", - наголосив він.

За словами Братчука, напередодні росіяни дуже активно залучали дрони розвідники для того, "щоб працювати у нашому небі".

"З нашої сторони працювали системи ППО. Тому що фактично кожного дня відбувається збиття цих дронів-розвідників. Ситуація очікувана. Але є не досить приємною. Але триває війна, і тривають ворожі атаки. Зокрема, на Одесу, Одеський район та область", - зауважив він.

Як повідомлялося, під час вранішньої тривоги (06:57 - 07:33) в Одесі пролунали потужні вибухи. Згодом над містом здійнявся дим.

Місцеві ЗМІ пишуть, що після сильних вибухів частина Одеси залишилася без світла. Деталі наразі невідомі.

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