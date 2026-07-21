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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1715
Час на прочитання
1 хв

Зранку РФ атакувала обласний центр: сталися потужні вибухи, є влучання просто у центрі міста

Від самого ранку обласний центр перебуває під атакою безпілотників, зокрема і реактивних.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Зранку 21 липня російський безпілотник вдарив по центру Чернігова. дрон влучив в адміністративну будівлю.

Що відомо про вибухи і наслідки атаки на Чернігів, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від 05:31 у Чернігівському районі лунають сирени про повітряну небезпеку. ПС ЗСУ попереджали про безпілотники на території області. Зокрема, у напрямку обласного центру летіли реактивні БпЛА. Після 06:30 сталися вибухи.

Що відомо про атаку на Чернігів

Керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що місто перебуває під атакою російських БпЛА.

«Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа», — повідомив чиновник.

У пресслужбі Чернігівської міської ради підтвердили, що «приліт» стався по адміністративній будівлі в центральній частині міста.

«Інформація щодо наслідків атаки, руйнувань та постраждалих уточнюється», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 18 липня, посеред дня РФ атакувала Чернігів. Сталося падіння дрона. Було пошкоджено територію гаражного автокооперативу, зайнялися вантажні та легкові автомобілі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1715
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