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Зранку РФ атакувала обласний центр: сталися потужні вибухи, є влучання просто у центрі міста
Від самого ранку обласний центр перебуває під атакою безпілотників, зокрема і реактивних.
Зранку 21 липня російський безпілотник вдарив по центру Чернігова. дрон влучив в адміністративну будівлю.
Що відомо про вибухи і наслідки атаки на Чернігів, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Від 05:31 у Чернігівському районі лунають сирени про повітряну небезпеку. ПС ЗСУ попереджали про безпілотники на території області. Зокрема, у напрямку обласного центру летіли реактивні БпЛА. Після 06:30 сталися вибухи.
Що відомо про атаку на Чернігів
Керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що місто перебуває під атакою російських БпЛА.
«Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа», — повідомив чиновник.
У пресслужбі Чернігівської міської ради підтвердили, що «приліт» стався по адміністративній будівлі в центральній частині міста.
«Інформація щодо наслідків атаки, руйнувань та постраждалих уточнюється», — наголосили у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 18 липня, посеред дня РФ атакувала Чернігів. Сталося падіння дрона. Було пошкоджено територію гаражного автокооперативу, зайнялися вантажні та легкові автомобілі.