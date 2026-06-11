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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
808
Час на прочитання
1 хв

Зранку РФ атакувала одне з міст: пошкоджено будинки, перебої з газом і світлом

Після російської атаки місто Конотоп частково залишилося без комунікацій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку четверга, 11 червня, російська окупаційна армія атакувала Конотоп у Сумській області. Є «прильоти». Вночі у місті також лунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

«Останній „приліт“ о 7:01. Удар по інфраструктурі. Частина міста без газопостачання. Є пошкодження житлових будинків», — наголосив мер.

Водночас Телеграм-канал Konotop today повідомляє, що у місті є перебої зі світлом.

Окрім того, за словами Семеніхіна, вночі росіяни поцілили по транспортній інфраструктурі Конотопа.

Нагадаємо, вночі проти проти 11 червня Росія атакувала Суми. У місті пролунала серія вибухів. ПС повідомляли про групу безпілотників, які рухалися у напрямку обласного центру.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
808
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