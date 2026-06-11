Зранку РФ атакувала одне з міст: пошкоджено будинки, перебої з газом і світлом

Вибухи. / © Associated Press

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Зранку четверга, 11 червня, російська окупаційна армія атакувала Конотоп у Сумській області. Є «прильоти». Вночі у місті також лунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

«Останній „приліт“ о 7:01. Удар по інфраструктурі. Частина міста без газопостачання. Є пошкодження житлових будинків», — наголосив мер.

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Водночас Телеграм-канал Konotop today повідомляє, що у місті є перебої зі світлом.

Окрім того, за словами Семеніхіна, вночі росіяни поцілили по транспортній інфраструктурі Конотопа.

Нагадаємо, вночі проти проти 11 червня Росія атакувала Суми. У місті пролунала серія вибухів. ПС повідомляли про групу безпілотників, які рухалися у напрямку обласного центру.

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