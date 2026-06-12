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Зранку РФ атакувала великий обласний центр: сталися вибухи
Зранку 12 червня армія Російської Федерації знову атакувала Миколаїв. В обласному центрі були вибухи.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Загроза дронів для міста триває. Знову чутно вибухи», — наголосив мер близько 07:00.
Нічна атака на Миколаїв
Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти вночі атакували Миколаїв "Шахедами". У місті пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі.
Троє людей дістали поранень: 40-річна жінка, 39-річний чоловік та їхня 18-річна донька. Усіх госпіталізували.
“На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки – у стані середньої тяжкості”, - поінформував посадовець.
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