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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1569
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Зранку РФ атакувала великий обласний центр: сталися вибухи

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зранку РФ атакувала великий обласний центр: сталися вибухи

© Getty Images

Зранку 12 червня армія Російської Федерації знову атакувала Миколаїв. В обласному центрі були вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Загроза дронів для міста триває. Знову чутно вибухи», — наголосив мер близько 07:00.

Нічна атака на Миколаїв

Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти вночі атакували Миколаїв "Шахедами". У місті пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі.

Троє людей дістали поранень: 40-річна жінка, 39-річний чоловік та їхня 18-річна донька. Усіх госпіталізували.

“На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки – у стані середньої тяжкості”, - поінформував посадовець.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1569
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