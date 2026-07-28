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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зранку РФ атакувала житловий район обласного центру: сталися гучні вибухи - перші деталі (фото)

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Зранку РФ атакувала житловий район обласного центру: сталися гучні вибухи - перші деталі (фото)

© Associated Press

Зранку вівторка, 28 липня, армія Росії вдарила по житловому району Запоріжжя. Обласний центр сколихнули вибухи.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Крайня повітряна тривога у Запоріжжі та Запорізькій територіальній громаді триває від 05:00. Військові попереджали про загрозу БпЛА.

Атака на Запоріжжя — що відомо

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що російська армія атакує обласний центр.

«Удар завдано по житловому району», — наголосив він.

Згодом чиновник додав, що зайнявся балкон на сьомому поверсі багатоквартирного будинку.

Пошкоджений будинок у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пошкоджений будинок у Запоріжжі. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Кількість переглядів
3203
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