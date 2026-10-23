Зранку РФ атакує обласний центр на заході: стались сильні вибухи - перші деталі

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Зрання 23 жовтня у Луцьку прогриміли сильні вибухи. В обласному центрі о 06:32 було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про атаку і її наслідки.

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На Волині кілька разів оголошували повітряну тривогу через дронову загрозу. Вночі у Луцьку вже було гучно. Нові вибухи сталися після 07:00.

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За даними кореспондентів ТСН.ua, у частині міста зникло світло після нових вибухів. Наразі офіційної інформації від влади немає.

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