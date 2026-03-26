Зранку РФ атакує одне з міст: лунають вибухи, є «прильоти»

Дим. / © Associated Press

У четвер зранку, 26 березня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині лунають вибухи. Окупанти атакують місто.

Про це повідомили місцеві медіа та монітори.

«У Кривому Розі було чути вибух», — повідомило «Суспільне».

Зауважимо, від 05:00 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про дрони у напрямку Кривого Рогу. Моніторингові канали інформують, що російські БпЛА кружляють над кількома районами міста.

Атака на Кривий Ріг

Зранку очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що російська армія завдала удару по Кривому Рогу. Інформації про потерпілих немає.

«Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав», — наголосив чиновник.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що вранці росіяни вдарили по місту «Шахедами». Наразі фахівці ліквідують наслідки обстрілу.

«Ворог атакував Кривий Ріг „Шахедами“. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури», — додав він.

Водночас очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що через атаку пошкодження на території промислового підприємства у Кривому Розі.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, БпЛА заходили з акваторії Чорного моря. Окрім того, фіксували активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Зокрема, на Одещині пролунали вибухи. Військові попереджали, що регіон масовано атакували безпілотники. Зокрема, гучно було в місті Ізмаїлі. Сталися влучання.

