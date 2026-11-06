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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1610
Час на прочитання
1 хв

Зранку РФ атакує реактивними дронами: цілі летять на захід — де зараз небезпека (мапа)

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку п’ятниці, 6 листопада, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. Фіксується рух ударних БпЛА, зокрема реактивних, одразу в кількох областях.

Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Станом на 07:10 «жовту» повітряну тривогу оголошено у низці областей. Зокрема, на заході — у кількох районах Хмельницької і Чернівецької областей.

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей одразу в кількох регіонах. Зокрема, на півночі Київщини ціль тримає курс у напрямку Житомирської області. На Вінниччині дрон прямує курсом на Тростянець та Ладижин.

Крім того, реактивні БпЛА зафіксовано на Чернігівщині, Вінниччині, на Одещині, на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Полтавщині.

Мапа тривог станом на 07:15 п’ятниці, 6 листопада.

Мапа тривог станом на 07:15 п’ятниці, 6 листопада.

Як повідомлялося, у Києві провели спеціальну операцію зі створення захисного РЕБ-«купола» проти реактивних «Шахедів» із дистанційним керуванням. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив, що аналогічний захист необхідно масштабувати на інші міста України — Харків, Одесу, Дніпро та населені пункти на заході країни.

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