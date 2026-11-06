Повітряна тривога. / © ТСН.ua

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Зранку п’ятниці, 6 листопада, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. Фіксується рух ударних БпЛА, зокрема реактивних, одразу в кількох областях.

Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Станом на 07:10 «жовту» повітряну тривогу оголошено у низці областей. Зокрема, на заході — у кількох районах Хмельницької і Чернівецької областей.

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Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей одразу в кількох регіонах. Зокрема, на півночі Київщини ціль тримає курс у напрямку Житомирської області. На Вінниччині дрон прямує курсом на Тростянець та Ладижин.

Крім того, реактивні БпЛА зафіксовано на Чернігівщині, Вінниччині, на Одещині, на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Полтавщині.

Мапа тривог станом на 07:15 п’ятниці, 6 листопада.

Як повідомлялося, у Києві провели спеціальну операцію зі створення захисного РЕБ-«купола» проти реактивних «Шахедів» із дистанційним керуванням. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив, що аналогічний захист необхідно масштабувати на інші міста України — Харків, Одесу, Дніпро та населені пункти на заході країни.

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