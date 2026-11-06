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Зранку РФ атакує реактивними дронами: цілі летять на захід — де зараз небезпека (мапа)
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
Зранку п’ятниці, 6 листопада, армія РФ продовжує атакувати Україну безпілотниками. Фіксується рух ударних БпЛА, зокрема реактивних, одразу в кількох областях.
Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Станом на 07:10 «жовту» повітряну тривогу оголошено у низці областей. Зокрема, на заході — у кількох районах Хмельницької і Чернівецької областей.
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей одразу в кількох регіонах. Зокрема, на півночі Київщини ціль тримає курс у напрямку Житомирської області. На Вінниччині дрон прямує курсом на Тростянець та Ладижин.
Крім того, реактивні БпЛА зафіксовано на Чернігівщині, Вінниччині, на Одещині, на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Полтавщині.
Як повідомлялося, у Києві провели спеціальну операцію зі створення захисного РЕБ-«купола» проти реактивних «Шахедів» із дистанційним керуванням. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив, що аналогічний захист необхідно масштабувати на інші міста України — Харків, Одесу, Дніпро та населені пункти на заході країни.