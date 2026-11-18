Безпілотник.

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Зранку середи, 18 листопада, армія РФ запустила по Україні групи реактивних безпілотників. Дрони фіксують одразу в кількох областях. Зокрема, у західних. Рівне сколихнули сильні вибухи.

Що відомо про вранішню атаку — читайте на ТСН.ua

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Нічна атака — що відомо

У ранковому звіті Повітряні сили повідомили, що від вечора 17 листопада армія РФ запустила з чотирьох напрямків 141 ударний безпілотник — Shahed (73 — реактивні), «Гербера», дрони-імітатори «Пародія».

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 БпЛА, зокрема 59 реактивних Shahed. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях.

Вранішня атака на Україну

Повітряні сили повідомили, що реактивні безпілотники дісталися західних регіонів України. Зокрема, «жовту» тривогу оголосили у Волинській та Рівненських областях — у кількох районах, що межуть з Білоруссю.

Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА курсом на Рівне, де о 08:03 залунали сирени. В обласному центрі стались вибухи.

Мапа тривог станом на 08:11.

Станом на 07:20 реактивні безпілотники зафіксували на Дніпропетровщині — курсом на Павлоград, у Харківській області — на Сахновщину, на Київщині — в напрямку Чорнобиля і Кагарлика.

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Окрім того, з Чорного моря група дронів рухалася в напрямку Південного та Чорноморського, що в Одеській області, а також на Миколаївщині.

Мапа тривог станом на 07:20.

Нагадаємо, вночі та вдень 17 листопада РФ здійснила масовану атаку на Україну, запустивши балістичні і крилаті ракети, керовані авіаційні ракети, а також понад 300 ударних безпілотників. Зокрема, силам ППО вдалося знищити або подавити 211 повітряних цілей.

Вже вдень РФ Росія атакувала захід України. Дрони долетіли до Закарпаття. У Мукачево після вибухів стались влучання. Окрім того, сирени лунали на Львівщині, Прикарпатті та Буковині.

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