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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2786
Час на прочитання
2 хв

Зранку РФ атакує Україну: реактивні дрони масово рухаються на захід, стались вибухи — де загроза (оновлено)

Зрання в Україні фіксують рух реактивних дронів: під загрозою кілька областей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © Associated Press

Зранку 16 жовтня російські війська атакують Україну реактивними безпілотниками. Рух фіксують в кількох областях. Оголошено повітряну тривогу «жовтого рівня». Зрання в обласних центра у західних областях сталися вибухи.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Станом на 07:10, за даними Повітряних сил, сирени лунають у низці областей: на Київщині, Вінниччині, Черкащині, Житомирщині та Миколаївщині. Дрони також долетіли до західних регіонів — Рівненщини і Хмельниччини.

У Київській області реактивні БпЛА рухаються на захід — у напрямку Клавдієво-Тарасового. На Вінниччині ворожі дрони рухаються в напрямку Калинівки і Гайсина. Безпілотники прямують на Бердичів і Коростень, що у Житомирській області.

Мапа тривог станом на 07:10.

Мапа тривог станом на 07:10.

Де зрання сталися вибухи

У Хмельницькому о 07:03 було оголошено повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів. Гучно в обласному центрі було близько 07:25.

У Луцьку вибухи прогриміли під час повітряної тривоги (07:20 — 07:29) — росіяни вдарили реактивними безпілотниками. Моніторингові чати повідомляють, що в обласному центрі сталися перебої зі світлом.

У Рівному від ранку двічі оголошували повітряну тривогу: о 05:50 — 06:41 і о 07:02. У місті було гучно близько 06:10. Знову Рівне сколихнуло кілька вибухів близько 06:35. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА. Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що після вибухів на місці атаки виникла пожежа.

Атака вночі 16 жовтня — що відомо

Вночі російська армія атакувала міста на заході України. У Рівному, Луцьку та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

В Умані на Черкащині після масованої атаки спалахнули пожежі. Зокрема, у місті зайнялися торгові склади і багатоповерхівка. Відомо про п’ятьох потерпілих.

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