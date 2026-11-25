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Зранку РФ атакує Україну: реактивні дрони заходять групами, частина біля Києва — де зараз небезпека
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Зранку 25 листопада російська РФ продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. У кількох областях оголошено «жовту» повітряну тривогу через загрозу.
Що відомо про вранішню атаку — читайте на ТСН.ua
За даними Повітряних сил ЗСУ, нова група реактивних безпілотників із Брянської області рухається у напрямку Чернігівщини. Окрім того, БпЛА перебувають на півночі Чернігівщини та рухається вздовж кордону з Білоруссю у напрямку Київської області.
Російські дрони також тримають курс на Суми, на Запоріжжя з півдня і на Харківщину, у напрямку Лозової.
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