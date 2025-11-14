Зранку РФ вдарила новітньою ракетою "Циркон": Ігнат назвав мету

Юрій Ігнат.

Під час масованого обстрілу 14 листопада російські війська завдали удару протикорабельною гіперзвуковою ракетою "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі “Суспільного”.

Інформація про застосування росіянами новітньої ракети "Циркон" по Сумах буде ще уточнюватися. За його словами, “по територіальному принципу більше будуть говорити місцеві громади і військові адміністрації”.

Втім, упродовж війни окупанти вже завдавали ударів цим озброєнням. Ймовірно, каже Ігнат, “дивляться, як вона себе показує в реальних бойових умовах”.

"Кілька разів Росія вже застосовувала ці ракети. Передовсім, з окупованого півострова Крим. Це ракета протикорабельна", - пояснив Ігнат.

Атака ракетою “Циркон”

Сьогодні зранку армія РФ вдарила гіперзвуковою ракетою "Циркон" по Сумській області. Близько 07:00 у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. У Сумах сталися гучні вибухи. Монітори повідомляли про “приліт” “Циркона”.

Очільник ОВА Олег Григоров заявив, що росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади. З його слів, пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту. Загиблих немає.

