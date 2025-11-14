ТСН у соціальних мережах

122
1 хв

Зранку РФ вдарила новітньою ракетою "Циркон": Ігнат назвав мету

Росія вже неодноразово атакувала Україну протикорабельною гіперзвуковою ракетою.

Олена Капнік
Юрій Ігнат.

Під час масованого обстрілу 14 листопада російські війська завдали удару протикорабельною гіперзвуковою ракетою "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму.  

Про це повідомив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі “Суспільного”.

Інформація про застосування росіянами новітньої ракети "Циркон" по Сумах буде ще уточнюватися. За його словами, “по територіальному принципу більше будуть говорити місцеві громади і військові адміністрації”.

Втім, упродовж війни окупанти вже завдавали ударів цим озброєнням. Ймовірно, каже Ігнат, “дивляться, як вона себе показує в реальних бойових умовах”.

"Кілька разів Росія вже застосовувала ці ракети. Передовсім, з окупованого півострова Крим. Це ракета протикорабельна", - пояснив Ігнат.   

Атака ракетою “Циркон”

Сьогодні зранку армія РФ вдарила гіперзвуковою ракетою "Циркон" по Сумській області. Близько 07:00 у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. У Сумах сталися гучні вибухи. Монітори повідомляли про “приліт” “Циркона”.

Очільник ОВА Олег Григоров заявив, що росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади. З його слів, пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту. Загиблих немає.

122
