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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зранку РФ вдарила по одній із західних областей: що відомо про наслідки (оновлено)

На території пошкодженого підприємства виникла пожежа.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим після вибуху.

Дим після вибуху. / © Associated Press

Під час вранішньої повітряної тривоги 8 жовтня Росія завдала удару по Рівненській області. Пошкоджено цивільне підприємство.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину», — наголосив чиновник.

На території об’єкта виникло займання. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Окрім того, внаслідок атаки приватний житловий будинок зазнав пошкоджень. У будівлі вибиті вікна, утворилися тріщини на фасаді.

Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень.

Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень.

Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень.

Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень.

Як повідомлялося, від самого ранку дрони атакують Україну. Повітряна тривога охопила низку областей, зокрема є загроза для Києва. Також сирени лунали на заході — у Рівненській області: у Вараському, Сарненському і Рівненському районах.

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