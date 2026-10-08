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Зранку РФ вдарила по одній із західних областей: що відомо про наслідки (оновлено)
На території пошкодженого підприємства виникла пожежа.
Під час вранішньої повітряної тривоги 8 жовтня Росія завдала удару по Рівненській області. Пошкоджено цивільне підприємство.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину», — наголосив чиновник.
На території об’єкта виникло займання. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Окрім того, внаслідок атаки приватний житловий будинок зазнав пошкоджень. У будівлі вибиті вікна, утворилися тріщини на фасаді.
Як повідомлялося, від самого ранку дрони атакують Україну. Повітряна тривога охопила низку областей, зокрема є загроза для Києва. Також сирени лунали на заході — у Рівненській області: у Вараському, Сарненському і Рівненському районах.