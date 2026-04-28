Зранку РФ вдарила по одній з областей: «прилетіло» по житлових будинках

Зранку РФ вдарила по одній з областей: «прилетіло» по житлових будинках

Зранку вівторка, 28 квітня, російська армія вдарила безпілотниками по Конотопу Сумської області. Під час тривоги, яка розпочалася ще вночі, сталося кілька вибухів.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

З його слів, окупаційна армія вдарила по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

«Маємо пошкодження житлових будинків. Також маємо пошкодження адміністративних будівель. Є пошкодження нашої ЦРЛ!», — наголосив мер.

Окрім того, сталися пошкодження пошкодження трамвайної мережі. Саме тому тимчасово трамвай №2 не курсуватиме до одного із житлових масивів міста. Згодом Семеніхін додав, що в Конотопі «призупинено рух всього транспорту».

Зауважимо, наразі у небі фіксують кілька «Шахедів», а деякі далі «заходять» на місто.

Як повідомлялося, вночі 28 квітня Росія вдарила дроном по Сумах. Зокрема, внаслідок російського удару пошкоджено п’ять приватних житлових будинків та один магазин. У будівлях вибито вікна.

1630
