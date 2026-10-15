Зранку РФ вдарила по великому обласному центру: над містом здійнявся дим

Дим / © ДСНС

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Зранку 15 жовтня у Запоріжжі сталися потужні вибухи. Російська армія атакувала обласний центр.

Що відомо про наслідки російської атаки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Запоріжжі чергова повітряна тривога «червоного рівня» розпочалася о 07:18. У місті прогриміли вибухи, після яких обласний центр затягнуло димом.

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«Дим, який бачать запоріжці — це наслідки атаки ворога по обласному центру», — повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Згодом голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін заявив, що дим у Запоріжжі — це наслідок ударів по відкритій ділянці місцевості.

«Поранених і руйнувань немає», — додав він.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала потужного удару по Запоріжжі. У Шевченківському та Вознесенівському районах будинки перетворилися на руїни. Внаслідок удару загинули 20 людей. Зокрема, троє дітей.

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