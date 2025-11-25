Зранку РФ запустила "Кинджали": у Києві лунають потужні вибухи

© Associated Press

Реклама

Зранку вівторка, 25 листопада, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. По всій Україні сирени виють від 06:51. У столиці тривога триває від 05:36.

Про це повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, зранку знову було оголошено масштабну Повітряну тривогу через зліт Мі?, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал”. За даними моніторингових каналів, у повітрі перебуває три винищувачі.