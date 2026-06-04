Зранку РФ запустила нову хвилю дронів: небезпека дісталася заходу, сталися перші вибухи (мапи)

Повітряна тривога. / © Associated Press

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Зранку 4 червня армія РФ запустила безпілотники — в Україні оголошено повітярну тривогу. Дрони, зокрема реактивні, фіксують у низці областей. У Запоріжжі сталися вибухи.

Про це стало відомо з мапи тривог, а також повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З мапи тривог видно, що сирени частково лунають у регіонах на півночі, які межуть з Білоруссю. Зокрема близько 06:00 тривогу було оголошено у Коростенському районі Житомирської області та у Вишгородському районі Київщини.

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О 08:15 «почервонів» Сарненський район у Рівненській області. Він межує безпосередньо з Берестейською областю Білорусі. Зокрема, існує небезпека для міста Сарни. Крмі того, тривога розширилася на Рівне і район.

«Ударні БпЛА з північного сходу на південний захід Житомирщини у напрямку Рівненщини», — повідомили військові о 07:53.

Зокрема, за даними ПС, ударні БпЛА фіксують на Дніпропетровщині — у напрямку Павлограда і Кривого Рогу. Безпілотники також рухаються у напрямку Запоріжжя та Миколаєва.

Водночас реактивні БплА зафіксували на Чернігівщині, вони тримають курс у напрямку Броварів Київської області.

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Мапи тривог

Мапа тривог станом на 08:30 четверга, 4 червня.

Мапа тривог станом на 07:40 четверга, 4 червня.

Вибухи у Запоріжжі

У Запорізькому районі о 06:30 було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів. Перші вибухи в обласному цетрі сталися близько 07:50.

«У Запоріжжі пролунали звуки вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Як повідомлялося, зранку повітряна тривога була оголошена в Києві. Вона тривала кілька хвилин.

Зауважимо, вночі проти 4 червня РФ атакувала балістичною ракетою Іскандер-М та запустила 293 БпЛА різних типів. Сили ППО знищили 264 ворожі дрони. Водночас було зафіксовано «приліт» балістики.

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