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Зранку 20 листопада російська армія здійснює масовану атаку на Україну. Росіяни запустили ракети. Зокрема, під ударом західні області та Київ.

Що відомо про удари по Україні — читайте на ТСН.ua.

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Від ночі РФ завдає ударів безпілотниками і ракетами. За даними моніторів, станом на 07:00 близько 50 крилатих ракет Х-101 перебувало у повітрі — і більшість з них тримали курс на західні регіони.

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Військові попереджали про повітряні цілі, які летіли у напрямку Хмельницького і Старокостянтинова, Житомира, Вінниці та області, Луцька, Рівного, Тернополя, півночі Львівщини і Прикарпаття,

Сильні вибухи пролунали у Львові та Дрогобичі, в Івано-Франківську та області.

Атака РФ на Україну

Зауважимо, близько 03:00 монітори повідомили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із аеродрому «Оленья». Вони здійснили пуски ракет. Окрім того, росіяни запустили реактивні безпілотники, які летіли на захід, а також крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Зауважимо, після опівночі під масованим ударом опинився Київ. Російські війська атакують столицю балістикою і безпілотниками від 01:19. Сталася серія вибухів, є «прильоти».

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