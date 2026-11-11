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Зранку Росія атакувала одну із західних областей: перші деталі від влади
Вночі проти середи, 11 листопада, армія РФ атакувала Рівненську область. В одному з районів пошкоджено житлові будинки.
Що відомо про обстріл регіону — читайте на ТСН.ua.
Очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що під атакою опинилася Костопільська територіальна громада в Рівненському районі.
За словами чиновника, внаслідок нічної атаки російських військ пошкоджено три приватні житлові будинки. В одному з помешкань зруйновано стіну та дах.
«За попередньою інформацією, поранень ніхто не зазнав. Представники усіх служб працюють на місці події», — наголосив голова ОВА.
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