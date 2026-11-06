Дим. / © Associated Press

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Зранку 6 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Внаслідок удару в Сарненському районі загинув чоловік.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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«Чоловік загинув внаслідок ранкової атаки на Рівненщину. Сталося це в одному з сіл Сарненського району», — наголосив чиновник.

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З його слів, у населеному пункті пошкоджений будинок та вантажівка. Зауважимо, наразі іншої інформації немає.

Зауважимо, від початку цієї доби у Сарненському районі кілька разів оголошували тривогу через загрозу дронів. Остання тривога жовтого рівня тривала від 07:26 до 07:58. Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА курсом на Рафалівку.

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