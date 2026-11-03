Зранку Росія запустила ракети і дрони: де пролунали сильні вибухи

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У ніч проти 3 листопада та вранці російська армія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосовує балістичні та крилаті ракети і ударні безпілотники. Лунають вибухи.

Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Під час повітряної атаки ракети фіксували у низці областей. Зокрема, під загрозою опинилися Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький та населені пункти Кіровоградської, Миколаївської, Вінницької і Черкаської областей.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети рухалися у західному та північно-західному напрямках. Зокрема, на Вінниччині їх фіксували поблизу Немирова, Тульчина, Гайсина та Ладижина.

Крім того, ворожі безпілотники рухалися у напрямку Сум, Дніпра та Рівного.

Мапа тривог станом на 07:12 вівторка, 3 листопада.

За даними моніторів, Росія задіяла близько 20 балістичних ракет і близько 50 крилатих ракет. Під прицілом окупантів опинилася енергетична інфраструктура.

Де лунали вибухи

За даними моніторів і місцевих медіа, зранку гучно було поблизу Рівного, на Вінниччині в Ладижині, у Зеленодольську Дніпропетровської області. Окрім того, серія вибухів сколихнула Дніпро.

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