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Зранку Росія запустила ракети і дрони: де пролунали сильні вибухи
Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
У ніч проти 3 листопада та вранці російська армія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосовує балістичні та крилаті ракети і ударні безпілотники. Лунають вибухи.
Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Під час повітряної атаки ракети фіксували у низці областей. Зокрема, під загрозою опинилися Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький та населені пункти Кіровоградської, Миколаївської, Вінницької і Черкаської областей.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети рухалися у західному та північно-західному напрямках. Зокрема, на Вінниччині їх фіксували поблизу Немирова, Тульчина, Гайсина та Ладижина.
Крім того, ворожі безпілотники рухалися у напрямку Сум, Дніпра та Рівного.
За даними моніторів, Росія задіяла близько 20 балістичних ракет і близько 50 крилатих ракет. Під прицілом окупантів опинилася енергетична інфраструктура.
Де лунали вибухи
За даними моніторів і місцевих медіа, зранку гучно було поблизу Рівного, на Вінниччині в Ладижині, у Зеленодольську Дніпропетровської області. Окрім того, серія вибухів сколихнула Дніпро.