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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
316
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1 хв

Росія зрання завдала удару просто по девʼятиповерхівці у обласному центрі: почалась пожежа (фото)

Ворожий дрон влучив у покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку, після чого на місці виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Суми

Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

Вранці 26 червня російські війська атакували Суми ударним безпілотником.

Про це повідомили у ДСНС.

За інформацією рятувальників, російський ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхового житлового будинку.

«Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку», — йдеться у повідомленні.

Осередки займання, що виникли на покрівлі будівлі, рятувальники оперативно ліквідували.

Інформації про постраждалих або масштаб руйнувань наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 червня російські війська завдали удару по Вилківській міській територіальній громаді Одеської області.

Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
316
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