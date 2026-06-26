Росія зрання завдала удару просто по девʼятиповерхівці у обласному центрі: почалась пожежа (фото)

Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

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Вранці 26 червня російські війська атакували Суми ударним безпілотником.

Про це повідомили у ДСНС.

За інформацією рятувальників, російський ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхового житлового будинку.

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«Співробітники ДСНС евакуювали близько 40 мешканців будинку», — йдеться у повідомленні.

Осередки займання, що виникли на покрівлі будівлі, рятувальники оперативно ліквідували.

Інформації про постраждалих або масштаб руйнувань наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 червня російські війська завдали удару по Вилківській міській територіальній громаді Одеської області.

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Ми раніше інформували, що Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

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