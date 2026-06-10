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Зранку росіяни атакують великий обласний центр: лунають вибухи
У місті внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Від світанку російська окупаційна армія атакує Запоріжжя. В обласному центрі сталося кілька потужних вибухів.
Про це повідомили місцеві медіа.
«Знову вибухи лунають у Запоріжжі», — повідомили кореспонденти «Суспільного» близько 07:00.
Від ночі влада попереджала про загрозу безпілотників. Перші вибухи було чути на світанку, близько 04:00. Вже зранку до БпЛА додалася загроза ударів швидкісних ракет. Після 06:40 сталося ще кілька вибухів.
Атака на Запоріжжя
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок ударів у місті пошкоджено чотири приватні оселі: вибуховою хвилею вибито вікна та покрівлі. Виникнуло займання.
Окрім того, 59-річна жінка дістала поранень через атаку. Медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала кілька обласних центрів. У Харкові ворог завдав ударів по Холодногірському, Шевченківському та Київському районі міста — було було зафіксовано 26 ударів безпілотників.
В Одесі внаслідок атаки в Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі. Є потерпілі.