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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2634
Час на прочитання
1 хв

Зранку росіяни атакували одну з областей: спалахнула потужна пожежа — перші деталі

На Запоріжжі сильний вогонь охопив заправку після удару окупаційного війська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух / © Getty Images

Зранку середи, 3 червня, російська армія атакувала автозаправку у Запорізькому районі. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог атакував Запорізький район. Удар прийшовся по території автозаправної станції. Внаслідок влучання виникла пожежа», — наголосив чиновник.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, днями дрони РФ шість годин атакували Запоріжжя кількома хвилями безпілотників. У місті сталися «прильоти». Загинуло щонайменше дві людини. У трьох районах обласного центру було пошкоджено десять багатоповерхових житлових будинків і житло у приватному секторі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2634
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