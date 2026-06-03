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Зранку росіяни атакували одну з областей: спалахнула потужна пожежа — перші деталі
На Запоріжжі сильний вогонь охопив заправку після удару окупаційного війська.
Зранку середи, 3 червня, російська армія атакувала автозаправку у Запорізькому районі. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Ворог атакував Запорізький район. Удар прийшовся по території автозаправної станції. Внаслідок влучання виникла пожежа», — наголосив чиновник.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, днями дрони РФ шість годин атакували Запоріжжя кількома хвилями безпілотників. У місті сталися «прильоти». Загинуло щонайменше дві людини. У трьох районах обласного центру було пошкоджено десять багатоповерхових житлових будинків і житло у приватному секторі.