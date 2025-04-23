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Зранку росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: що відомо
Зранку 23 квітня російський безпілотник "Молнія” вдарив по Харкові. Під удар потрапила багатоповерхівка.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
“БпЛА “Молнією” був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх”, - наголосив мер.
З його слів, наразі інформації щодо постраждалих не надходило.