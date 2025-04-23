ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
1 хв

Зранку росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Будинок.

Будинок. / © press-centr.com

Зранку 23 квітня російський безпілотник "Молнія” вдарив по Харкові. Під удар потрапила багатоповерхівка.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“БпЛА “Молнією” був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. На щастя, влучання у технічний поверх”, - наголосив мер.

З його слів, наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Дата публікації
Кількість переглядів
468
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie