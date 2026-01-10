ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
221
Зранку росіяни вдарили по інфраструктурі на Одещині: що відомо

Зранку суботи, 10 січня, росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі в Одеському районі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Внаслідок атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар, сталося займання утеплювача”, - наголосив чиновник.

З його слів, інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. Наразі місці події працюють усі відповідні служби.

