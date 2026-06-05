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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
516
Час на прочитання
1 хв

Зранку у великому обласному центрі сталися вибухи: росіяни атакували місто, є “приліт” (фото)

Окупанти вдарили по приватному житловому секторі у Запоріжжі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим.

Дим. / © Associated Press

Від самого ранку 5 червня російські війська завдали удару по Запоріжжі. Окупанти атакували приватний сектор.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації ОВА Іван Федоров.

«Ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Попередньо, без постраждалих», — наголосив чиновник.

Внаслідок «прильоту» зайнявся житловий. Також згорів легковий автомобіль.

Фото наслідків

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

/ © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Нагадаємо, напередодні пізно увечері Росія атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Загинула 44-річна жінка, ще понад 10 людей дістали поранення.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
516
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