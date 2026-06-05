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Зранку у великому обласному центрі сталися вибухи: росіяни атакували місто, є “приліт” (фото)
Окупанти вдарили по приватному житловому секторі у Запоріжжі.
Від самого ранку 5 червня російські війська завдали удару по Запоріжжі. Окупанти атакували приватний сектор.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації ОВА Іван Федоров.
«Ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Попередньо, без постраждалих», — наголосив чиновник.
Внаслідок «прильоту» зайнявся житловий. Також згорів легковий автомобіль.
Фото наслідків
Нагадаємо, напередодні пізно увечері Росія атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Загинула 44-річна жінка, ще понад 10 людей дістали поранення.