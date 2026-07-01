Зранку росіяни запустили балістику: один з обласних центрів сколихнули вибухи

Вибухи. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок зранку, 1 липня, у Полтаві пролунали вибухи. В обласному центрі від 07:21 лунають сирени.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, близько 08:00 Повітряні сили попереджали про БпЛА у напрямку Полтави. Вже за годину військові попередили ще й про загрозу балістичного озброєння та ракету, яка тримала курс на місто.

Реклама

Після 09:00 у Полтаві пролунав потужний вибух. Їх підтвердила місцева влада. Місцеві ресурси повідомляють про дим, що здійнявся до нема після вибухів.

«У Полтаві пролунав вибух. Інформація уточняється. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», — наголосив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Як повідомлялося, сьогодні зранку у Запоріжжі сталися вибухи. У місті зафіксоване влучання. Щонайменше одна жінка отримала травми.

Окрім того, Росія вдарила просто по маршрутці з людьми у Херсоні. Атака сталась у центрі міста близько 07:00, коли в громадському транспорті найбільше людей. За даними влади, дві людини загинули, є травмовані.

Реклама

Новини партнерів