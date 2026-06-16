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Зранку російський дрон вдарив просто по маршрутці з людьми: є загиблий та поранені (фото)
Зранку в обласному центрі маршрутка опинилася під ударом російського БпЛА.
Зранку 16 червня армія агресорки Росії атакувала Херсон. Дрон вдарив просто по міській маршрутці у Корабельному районі.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Близько 08:00 росіяни атакували з дрона маршрутку в Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, щонайменше троє людей отримали травми. До лікарні шпиталізували 75-річну жінку та двох чоловіків — 66 та 64 років. У потерпілих діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок.
Нагадаємо, днями у Запоріжжі російський дрон вдарив біля зупинки. Безпілотник розірвався просто біля людей. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік, 17-річний хлопець отримав поранення.