Зранку російський дрон вдарив просто по маршрутці з людьми: є загиблий та поранені (фото)

Херсон. / © Associated Press

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Зранку 16 червня армія агресорки Росії атакувала Херсон. Дрон вдарив просто по міській маршрутці у Корабельному районі.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

«Близько 08:00 росіяни атакували з дрона маршрутку в Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого безпілотника в автобус на місці загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, щонайменше троє людей отримали травми. До лікарні шпиталізували 75-річну жінку та двох чоловіків — 66 та 64 років. У потерпілих діагностували контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок.

Атака безпілотників на маршрутку в Херсоні. / © Херсонська ОВА

Атака безпілотників на маршрутку в Херсоні. / © Херсонська ОВА

Атака безпілотників на маршрутку в Херсоні. / © Херсонська ОВА

Нагадаємо, днями у Запоріжжі російський дрон вдарив біля зупинки. Безпілотник розірвався просто біля людей. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік, 17-річний хлопець отримав поранення.

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