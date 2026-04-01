Зранку у Луцьку пролунали вибухи
Місто знаходиться під атакою БпЛА.
У Луцьку зранку, 1 квітня, пролунала серія вибухів.
Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.
Повідомляється, що перші вибухи пролунали о 06:15.
За даними моніторингових каналів, у напрямку міста було зафіксовано 10 ворожих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 1 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника в ніч проти 1 квітня виникла пожежа на одному з підприємств Хмельниччини.