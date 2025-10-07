- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Зранку у Сумах пролунали вибухи: у деяких районах зникло світло
Місто під атакою ворожих ударних безпілотників.
Зранку у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
«У Сумах пролунали вибухи, передають кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомом, що у частині міста після вибухів зникла електрика.
Перед вибухами моніторингові канали попередили про ударний безпілотник, який рухався в сторону міста.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 жовтня у Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.