Зранку у Сумах пролунали вибухи: у деяких районах зникло світло

У Сумах пролунав вибух / © Getty Images

Зранку у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Сумах пролунали вибухи, передають кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомом, що у частині міста після вибухів зникла електрика.

Перед вибухами моніторингові канали попередили про ударний безпілотник, який рухався в сторону міста.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 жовтня у Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.