- Укрaїнa
Від ранку РФ атакує безпілотниками: у великих обласних центрах сталися вибухи
Військові попереджали про загрозу безпілотників для Дніпра і Миколаєва.
Зранку четверга, 21 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Гучно було і в Миколаєві. Військові попереджали про безпілотники.
Про це повідомили місцеві медіа і Телеграм-канали.
Вибухи у Дніпрі
«У Дніпрі чути звуки вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
В обласному центрі від 06:50 оголошено повітряну тривогу. Після її оголошення Повітряні сили попереджали про БпЛА над містом. Наразі офіційної інформації від влади немає. Водночас місцеві ресурси повідомляють, що у місті виникла пожежа.
Вибухи у Миколаєві
У Миколаєві о 07:12 залунали сирени через повітряну загрозу. Військові попереджали про БпЛА з півдня, який рухався в напрямку міста.
«У Миколаєві було чутно вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Нічна атака РФ
Вночі проти 21 травня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Гучно було на околицях Харкова, у Сумах та в Запорізькому районі.
Зокрема, РФ вдарила по місту Дніпро. У багатоповерхівці понівечено квартиру. Вибуховою хвилею також понівечено кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна. Через атаку РФ 58-річна жінка.