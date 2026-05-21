Від ранку РФ атакує безпілотниками: у великих обласних центрах сталися вибухи

Військові попереджали про загрозу безпілотників для Дніпра і Миколаєва.

Вибух. / © Associated Press

Зранку четверга, 21 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Гучно було і в Миколаєві. Військові попереджали про безпілотники.

Про це повідомили місцеві медіа і Телеграм-канали.

Вибухи у Дніпрі

«У Дніпрі чути звуки вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

В обласному центрі від 06:50 оголошено повітряну тривогу. Після її оголошення Повітряні сили попереджали про БпЛА над містом. Наразі офіційної інформації від влади немає. Водночас місцеві ресурси повідомляють, що у місті виникла пожежа.

Пожежа у місті. / © Труха Дніпро

Пожежа у місті. / © Труха Дніпро

Вибухи у Миколаєві

У Миколаєві о 07:12 залунали сирени через повітряну загрозу. Військові попереджали про БпЛА з півдня, який рухався в напрямку міста.

«У Миколаєві було чутно вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Нічна атака РФ

Вночі проти 21 травня росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Гучно було на околицях Харкова, у Сумах та в Запорізькому районі.

Зокрема, РФ вдарила по місту Дніпро. У багатоповерхівці понівечено квартиру. Вибуховою хвилею також понівечено кілька сусідніх будинків — у них повилітали вікна. Через атаку РФ 58-річна жінка.

