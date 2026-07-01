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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5613
Час на прочитання
1 хв

Зранку у великому обласному центрі сталися вибухи: РФ атакувала місто — деталі

Понад годину в Запоріжжі лунали сирени через повітряну загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 1 липня, російська армія атакувала Запоріжжя. В обласному центрі сталися вибухи і є «прильоти».

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог атакував Запоріжжя», — наголосив чиновник.

З його слів, було поранено жінку. У потерпілої травми рук, ніг та живота. Вона перебуває під наглядом медиків.

Російські окупанти атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські окупанти атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські окупанти атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські окупанти атакували Запоріжжя. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зауважимо, у Запоріжжі о 05:46 була оголошена повітряна тривога. У місті сталися вибухи. Після 07:00 її скасували.

Як повідомлялося, 30 червня росіяни накрили Запоріжжя дронами. Один із «Шахедів» вдарив посеред житлової та історичної забудови. Вибуховою хвилею було пошкоджено двоповерхова будівля та п’ять легкових автомобілів. Крім того, травми отримали четверо осіб.

Крім того, «прильоти» сталися по об’єкту промислової інфраструктури. Виникла пожежа. Одна людина загинула.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
5613
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