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Зранку у великому обласному центрі сталися вибухи: РФ атакувала місто — деталі
Понад годину в Запоріжжі лунали сирени через повітряну загрозу.
У вівторок, 1 липня, російська армія атакувала Запоріжжя. В обласному центрі сталися вибухи і є «прильоти».
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Ворог атакував Запоріжжя», — наголосив чиновник.
З його слів, було поранено жінку. У потерпілої травми рук, ніг та живота. Вона перебуває під наглядом медиків.
Зауважимо, у Запоріжжі о 05:46 була оголошена повітряна тривога. У місті сталися вибухи. Після 07:00 її скасували.
Як повідомлялося, 30 червня росіяни накрили Запоріжжя дронами. Один із «Шахедів» вдарив посеред житлової та історичної забудови. Вибуховою хвилею було пошкоджено двоповерхова будівля та п’ять легкових автомобілів. Крім того, травми отримали четверо осіб.
Крім того, «прильоти» сталися по об’єкту промислової інфраструктури. Виникла пожежа. Одна людина загинула.