Укрaїнa
2316
1 хв

Зранку в Чернігові сталися вибухи: влада повідомила перші деталі

За даними влади, інформації про потерпілих немає.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух.

Сьогодні зранку, близько 06:40, у Чернігові сталися вибухи. Вже понад три години в обласному центрі лунають сирени.

Про це повідомили місцеві медіа та влада.

Від початку цієї доби у Чернігівській області вже двічі оголошувати повітряну тривогу. під час вранішньої - у Чернігові було чути вибухи. Моніторингові канали попереджали про загрозу безпілотників.

Згодом керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про “прильоти” в місті.

“Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація про потерпілих відсутня”, - поінформував чиновник, але деталей не уточнив.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували дронами Ніжин на Чернігівщині. Сталося влучання в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення.

Новина доповнюється
