Зранку в Чернігові сталися вибухи: влада повідомила перші деталі
За даними влади, інформації про потерпілих немає.
Сьогодні зранку, близько 06:40, у Чернігові сталися вибухи. Вже понад три години в обласному центрі лунають сирени.
Про це повідомили місцеві медіа та влада.
Від початку цієї доби у Чернігівській області вже двічі оголошувати повітряну тривогу. під час вранішньої - у Чернігові було чути вибухи. Моніторингові канали попереджали про загрозу безпілотників.
Згодом керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про “прильоти” в місті.
“Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація про потерпілих відсутня”, - поінформував чиновник, але деталей не уточнив.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували дронами Ніжин на Чернігівщині. Сталося влучання в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення.